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Члена банды Басаева приговорили к 19 годам колонии

Егор Левин
14:53 05.07.2019
Осужденного признали виновным по статьям об участии в вооруженной группе, незаконном обороте оружия и совершении террористических актов.
Члена банды Басаева приговорили к 19 годам колонии
© Фото: ТРК ЗВЕЗДА

Члена банды Басаева Аслана Яндиева признали виновным в совершении террористических актов на территории Владикавказа и приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вынес Северо-Кавказский окружной военный суд.

В зале суда была доказана вина Яндиева по статьям об участии в вооруженной группе, незаконном обороте оружия и совершении террористических актов. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, по данным следствия, осужденный, находясь в составе бандформирования Шамиля Басаева, в течение 2005-2006 годов совершил обстрел подстанции «Владикавказ-2» противотанковыми гранатами РПГ-26 и устроил взрывы рядом с несколькими клубами города. В одном из случаев погибли 3 человека и пострадали 25 человек. Скрываясь от уголовного преследования, Яндиев выехал за рубеж, и в 2011 году был задержан в Словакии.

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