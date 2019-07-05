Адвокат Мамаева назвал финальную точку этапирования футболистов

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов поделился со «Звездой» информацией о том, куда направили его подзащитного и других фигурантов дела о нескольких драках в центре Москвы. По словам правоведа, спортсменов доставили в Белгород и сейчас они находятся в одной камере в ожидании следующего этапа.

«Добрались нормально, без происшествий. В настоящее время Мамаев вместе с братьями Кокориными находится в одной камере. Они ждут этапирования к месту, где в дальнейшем будут отбывать наказание», - поделился адвокат.

По данным Бушманова, Павла Мамаева и Кирилла и Александра Кокориных ожидает исправительная колония №4, расположенная в городе Алексеевка Белгородской области. По поручению правозащитника, футболистов с целью юридической поддержки и контроля за соблюдением их прав посетил один из местных адвокатов.

Напомним, в конце 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий оказались фигурантами уголовного дела об участии в двух драках в центре Москвы. После длительного расследования всех их приговорили к реальным срокам лишения свободы. Восьмого мая Пресненский суд определил наказание в виде 1,5 года лишения свободы Мамаеву и еще одному фигуранту дела - Александру Протасовицкому, и 1,6 года колонии общего режима братьям Кокориным.