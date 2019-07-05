Более 80 тысяч жителей Подмосковья остались без воды из-за долгов котельной

В Красногорске «Котельная-Павшино» отключила подачу горячей воды в микрорайоне Павшинская пойма из-за долгов управляющих компаний. Об этом сообщается на сайте УК «Сфера».

Подача ГВС в многоквартирные дома микрорайона Павшинская пойма, где проживают около 80 тысяч человек, была прекращена 4 июля. Как пояснили в «Сфере», недобросовестные жители не оплачивали счета за воду, что стало следствием возникновения долга у многих управляющих компаний, а это в свою очередь привело к образованию задолженности у котельной перед поставщиком газа.

Сроки восстановления подачи горячего водоснабжения неизвестны.

Ранее «Котельная Павшино» уже сообщала, что им могут ограничить подачу газа в связи с просроченной задолженностью.