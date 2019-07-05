РБК: в Москве задержаны сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ

В четверг, 4 июля, в Москве задержали шестерых сотрудников ФСБ РФ. Среди задержанных три сотрудника специального подразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) Федеральной службы безопасности России. Об этом пишет РБК, ссылаясь на два источника в ФСБ.

Согласно информации от первого источника, задержанных силовиков подозревают в хищении 140 миллионов рублей в банке, название которого он не привел. Другой собеседник издания заявил, что речь идет о 170 миллионах рублей.

Как отмечается в материале, по данному делу также проходит сотрудник Академии ФСБ.

«В Центре специальных назначений ФСБ проводится проверка», - приводит издание слова источника.

Стоит отметить, что пока в ФСБ официально не подтвердили эту информацию.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили о задержании двух сотрудников службы, подозреваемых в хищении средств у бизнесмена. Однако в сообщении не было сказано о том, в каком управлении работают задержанные.