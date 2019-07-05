Следственный комитет раскрыл детали уголовного дела по факту издевательств над семилетней девочкой в Ингушетии

Уголовное дело по факту издевательств над семилетней девочкой в Ингушетии взяло под контроль центральное управление Следственного комитета России. Об этом говорится в официальном заявлении представителя ведомства Светланы Петренко.

В умышленном причинении тяжкого вреда здоровья малолетней подозревают родную тетю девочки по линии отца – 35-летнюю жительницу города Сунжа.

«Установлено, что девочка воспитывается в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе, об установлении опеки, мать проживает отдельно. Также следователи устанавливают местонахождение отца ребенка», – уточняется в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в ее отношения меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину женщина не признает.

«В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, ответственных за соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, а также действиям родителей в связи с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», – подчеркивается в заявлении.

В Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани ребенка доставили 4 июля. На ее теле врачи обнаружили множественные следы издевательств, в том числе переломы. На руке у девочке началась гангрена, из-за чего пришлось сделать экстренную операцию. Сейчас состояние ребенка расценивают как стабильно тяжелое.