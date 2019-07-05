В суде Англии «заморозили» 145 млн долларов дивидендов «Газпрому» от компании Nord Stream

Высокий суд Лондона обязал «Газпром» внести 145 миллионов долларов на судебный счет в случае получения дивидендов от компании Nord Stream. Решение принято в пределах иска «Нафтогаза» к российской компании и должно стать гарантией выполнения требований суда, сообщает 5 июля национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины».

Помимо этого, при новых намерениях акционеров Nord Stream выплатить дивиденды «Газпром» обязан получить согласие на это «Нафтогаза» или согласование суда. Согласно сообщению, соответствующее решение суд принял 11 июня.

Спор между российской и украинской компаниями длится не первый год. Ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. Это решение российская компания обжаловала в Швеции, апелляцию планируют рассмотреть в октябре. «Нафтогаз», тем не менее, разными способами пытается взыскать средства с «Газпрома». В июне в «Газпроме» заявляли, что готовы начать отношения с Украиной «с чистого листа».