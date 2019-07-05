В посольство РФ в Тегеране врезался грузовик
В результате инцидента погиб находившийся за рулем грузовика мужчина, еще пять человек получили травмы.
© Фото: HamediHami, twitter
В стену посольства России в Тегеране врезался грузовик. В результате инцидента погиб находившийся за рулем грузовика мужчина. На месте работают представители экстренных служб.
В российском дипведомстве подтвердили факт произошедшего.
По заверению местных журналистов, которые публикуют фотографии в с места происшествия в Twitter, сначала водитель грузовика допустил столкновение с бетономешалкой, а после этого протаранил еще два легковых автомобиля и врезался в стену посольства.
Всего в результат ЧП пострадали еще пять человек.