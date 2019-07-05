Руководство ООО «Шереметьево Хэндлинг» уволено после скандала с багажом

Ряд руководителей ООО «Шереметьево Хэндлинг» были уволены по результатам проверки комиссии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в международном аэропорту Шереметьево. Мероприятия надзорного ведомства на территории воздушной гавани связаны с многочисленными жалобами пассажиров, пострадавших от проблем с выдачей багажа.

«Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества (ООО “Шереметьево Хэндлинг” – прим. ред)», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, в Шереметьево также был организован поэтапный перевод рейсов из терминала D, и увеличена более чем на 200 человек штатная численность работников, задействованных в обработке багажа. Кроме того, для работы с багажом были дополнительно привлечены 300 сотрудников партнерских компаний, и подобраны 500 кандидатов для последующего трудоустройства.

Ранее стало известно, что пострадавших от проблем с выдачей багажа в Шереметьево ждут на прием сотрудники транспортной прокуратуры.

Напомним, в конце мая в аэропорту Шереметьево начались проблемы с выдачей багажа. Пассажирам приходилось ждать свои чемоданы по несколько часов либо уезжать домой без них.

В воздушной гавани ситуацию связали с увеличившимся объемом багажа, с которым сотрудники оказались справиться не в состоянии. Транспортная прокуратура возбудила 18 административных дел по факту нарушения прав пассажиров, проверку аэропорта также провела Генеральная прокуратура РФ.