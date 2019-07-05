Путин обсудил с Совбезом контакты, состоявшиеся в ходе визитов в Японию и Италию

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами российского Совбеза свои международные контакты, которые состоялись во время его визитов в Японию и Италию. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент (Владимир Путин - прим. ред.) проинформировал участников совещания о содержании своих контактов, состоявшихся в рамках визита в четверг в Италию, а также о переговорах, которые имели место в конце прошлой недели на полях саммита "двадцатки" в Осаке», - сообщил пресс-секретарь.

При этом Песков добавил, что во время совещания Совета Безопасности РФ также обсуждались вопросы внутрироссийской повестки дня.

Напомним, Владимир Путин 4 июля был с официальным визитом в Италии. Президент РФ провел переговоры со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте и встретился с Папой Римским Франциском.