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«Дорога памяти»: внук протоиерея Николая Бажанова рассказал, как его дед спасал исторические здания Москвы от фашистских бомб

Ирина Лосик
Мария Барабанова
13:36 05.07.2019
Николай Бажанов рассказывает историю своего деда - протоиерея Николая Павловича Бажанова, который в годы Великой Отечественной войны был священником в храме Пимена Великого в Новых воротниках в центре Москвы.
© Видео: ТРК "Звезда"

В годы Великой Отечественной войны священнослужитель в храме Пимена Великого в Новых воротниках Николай Бажанов помог защитить историческую часть Москвы от фашистского огня. Он организовал команду противопожарной охраны в Пименовском тупике, которая тушила зажигательные бомбы, сбрасываемые фашистами во время налетов.

В старой части города почти все дома были с деревянными перекрытиями. Поэтому бомбы, которые попадали на крыши, нужно было очень быстро сбросить вниз.

«А вот если бомба пробивала железо крыши и попадала в чердачное пространство, нужно было специальными железными щипцами схватить эту бомбу и успеть ее засунуть в ведро с песком для того, чтобы она не могла разгореться», - рассказывает внук священника Николай Бажанов.

Благодаря таким действиям в районе удалось избежать пожаров. Протоиерей Николай Бажанов был награжден медалью за оборону Москвы.

Проект «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Потомки всех тех, кто приблизил Победу, вспоминают о своих родных, сражавшихся против фашизма. Каждое интервью уникально, в нем рассказывается о реальных событиях. Проект позволяет показать богатую палитру человеческих судеб. Здесь, на «Дороге памяти» в одном строю идут все - от рядовых до маршалов.

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