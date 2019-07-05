«Дорога памяти»: внук протоиерея Николая Бажанова рассказал, как его дед спасал исторические здания Москвы от фашистских бомб

В годы Великой Отечественной войны священнослужитель в храме Пимена Великого в Новых воротниках Николай Бажанов помог защитить историческую часть Москвы от фашистского огня. Он организовал команду противопожарной охраны в Пименовском тупике, которая тушила зажигательные бомбы, сбрасываемые фашистами во время налетов.

В старой части города почти все дома были с деревянными перекрытиями. Поэтому бомбы, которые попадали на крыши, нужно было очень быстро сбросить вниз.

«А вот если бомба пробивала железо крыши и попадала в чердачное пространство, нужно было специальными железными щипцами схватить эту бомбу и успеть ее засунуть в ведро с песком для того, чтобы она не могла разгореться», - рассказывает внук священника Николай Бажанов.

Благодаря таким действиям в районе удалось избежать пожаров. Протоиерей Николай Бажанов был награжден медалью за оборону Москвы.

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