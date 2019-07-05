В Калифорнии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло 4 июля на юге Калифорнии. Эпицентр располагался в 18 километрах от города Риджкрест. Произошло как минимум 4 крупных подземных толчка.

О ситуации в Калифорнии после случившегося инцидента сообщил президент США Дональд Трамп.

«Получил полную информацию по землетрясению в Южной Калифорнии. Все, кажется, находится под контролем», — написал глава государства на своей странице в Twitter.

После землетрясения в службы спасения поступало много сообщений от граждан. Кто-то просил медицинской помощи, кто-то сообщал о пожаре. Информации о пострадавших или разрушениях зданий в экстренные службы не поступало.