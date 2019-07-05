Зеленский произвел кадровые назначения в СБУ

Владимир Зеленский произвел кадровые назначения в Службе безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

Зеленский назначил начальником Главного следственного управления СБУ Богдана Тиводара. Одним из его заместителей стал бывший начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик. Вторым заместителем Тиводара Зеленский назначил главу СБУ в Донецкой и Луганской областях Александра Карпенко. Перед назначением украинский президент уволил Карпенко с занимаемой им должности.

Ранее в администрации Зеленского рассказали, кто заменит министра иностранных дел Украины Павла Климкина, отправившегося в «политический отпуск». По словам замминистра Украины по вопросам евроинтеграции Елены Зеркаль, исполнять обязанности главы МИД будет замглавы внешнеполитического ведомства Егор Божок.

