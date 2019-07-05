Школа жизни: в Ростове-на-Дону избили отмечавших сдачу ЕГЭ детей за вопрос про телефон

Неприятным происшествием завершилась вечеринка выпускников одной из школ в Ростове-на-Дону, отмечавших сдачу ЕГЭ. Подростков избили двое взрослых мужчин, которые, со слов очевидцев, находились в неадекватном состоянии.

Как пишет «Блокнот Ростов», все началось с того, что молодые люди собрались на Левом берегу Дона, чтобы провести спортивное мероприятие по случаю сдачи экзаменов. Ближе к вечеру, когда все стали расходиться по домам, одна из девушек заметила, что потеряла телефон. Помочь ей вызвались одноклассники, которые, разделившись на две группы, приступили к поискам гаджета.

Недалеко от волейбольного поля первая группа наткнулась на люксовый кроссовер с московскими номерами внутри которого находились двое мужчин лет 35-40, которые, по словам детей, были в неадекватном состоянии. На вопрос, видели ли они телефон, мужчины очень грубо ответили школьникам, после чего последние удалились, предпочтя не ввязываться в конфликт.

Спустя какое-то время, вторая группа учеников, не зная о неприятной встрече своих товарищей, вышла к этому же автомобилю и тоже задала его пассажирам вопрос о мобильнике. Однако в этот раз мужчины повели себя намного агрессивнее: они вышли из кроссовера и принялись избивать подростков.

В результате нападения несколько молодых людей получили различные травмы. Один из них сейчас находится в больнице с сотрясением мозга и амнезией: мальчик не помнит, что с ним произошло.

Прибывшие на место полицейские, по информации издания, и вовсе повели себя странно. Агрессивных мужчин они спокойно отпустили, а одному из школьников рекомендовали написать заявление, что он не имеет претензий к избившим его людям.

Лишь благодаря настойчивости родителей выпускников, нападавших все-таки задержали. На допросе они заявили, что являются потерпевшими, и что подростки сами напали на них.

По информации ГУ МВД РФ по региону, в настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту этого инцидента и устанавливают степень вины каждого его участника.