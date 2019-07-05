Таинственный пришелец с волосатыми «щупальцами» вторгся в дом индонезийца: видео

Загадочный пришелец с «шерстяными» щупальцами озадачил жителя Индонезии: мужчина снял на видео таинственного гостя, прицепившегося к потолку.

Известно, что «пришелец» был обнаружен в доме на Бали. Хозяин дома решил, что насекомое - а именно им оказался незваный гость, просто решило найти себе место для ночлега.

На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, как у потолка разместилось загадочное существо: на его теле есть два крыла, а заканчивается туловище насекомого четырьмя «волосатыми» щупальцами различной длины. При этом насекомое разместилось вверх ногами. На ролике видно, как щупальца «пришельца» сжимаются и разжимаются.

Однако ничего загадочного в этом незнакомце нет: насекомым оказалась бабочка из рода Creatonotos, более известная как медведка. Такой волосатый хвост имеют только самцы для разбрызгивания феромонов и привлечения самок. Размах крыльев таких насекомых может достигать четырех сантиметров.