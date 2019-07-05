В Кремле прокомментировали реализацию сделки с Турцией по С-400

Сделка с Турцией по российским зенитным ракетным комплексам С-400 реализуется по плану. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что поставки ЗРК могут начаться в ближайшие дни.

«Я от Кремля могу подтвердить, что сделка по С-400 реализуется по плану», - сказал он.

В пятницу, 5 июля, телеканал Haberturk сообщил, что российские С-400 уже в воскресенье, 7 июля, начнут загружать в два грузовых самолета для дальнейшей отправки в Турцию.

Напомним, 1 июля стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обозначил сроки поставок российских С-400. По его словам, это должно произойти в течение десяти дней.