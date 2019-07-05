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Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю

Алексей Савелов
01:30 05.07.2019
На их перехват российские истребители поднимались три раза, сообщили в Минобороны РФ.
Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю
© Фото: af.mil

В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю.

© Минобороны РФ

Так, сообщается, что разведку вблизи российских границ вели 26 летательных аппарата. Для их перехвата боевые истребители российских ВКС поднимались три раза за неделю.

В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате профессиональных действий летчиков российских ВКС нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

© Фото: Минобороны РФ
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