МВД опубликовало кадры задержания похитившей более 20 миллионов рублей кассирши

МВД опубликовало кадры задержания кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей у банка в городе Салават. На кадрах видно, что женщина на первоначальных этапах отказалась общаться с сотрудникам полиции.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что Луиза Хайруллина, которая была объявлена в розыск после кражи крупной суммы денег, задержана в Казани. Женщина вместе с мужем и детьми скрывалась на съемной квартире.

О том, где находятся похищенные деньги, информации пока нет.

Об исчезновении Хайруллиной стало известно в конце мая. По данным следствия, она вынесла из отделения банка, где работала, почти 24,5 миллиона рублей.

По словам отца подозреваемой, кто-то якобы мог заставить ее совершить кражу.