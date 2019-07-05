Перевернувшийся самосвал с землей парализовал движение на МКАД

На 22 километре трассы МКАД опрокинулся самосвал с землей. На участке дороги образовалась большая пробка, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты.

Авария произошла с внешней стороны дорожного кольца. Автомобиль упал на бок, содержимое его кузова рассыпалось по дороге. Фотографиями происшествия очевидцы делятся в социальных сетях.

Из-за инцидента перекрыты три полосы, движение автомобилей идет со скоростью около 5 км/ч. Пострадавших в аварии нет, сообщает управление МВД по Москве.

Ранее в Ленинском районе Московской области, недалеко от города Видное, произошло ДТП с участием двух фур. Один из грузовиков протаранил другой автомобиль, стоявший на обочине, и перевернулся. В результате аварии пострадал один человек.