Парубий пригрозил Зеленскому импичментом

Глава украинского парламента Андрей Парубий потребовал от президента страны Владимира Зеленского подписать закон о наделении соответствующими полномочиями специальную депутатскую комиссию, которая займется подготовкой его импичмента.

Об этом стало известно в ходе пленарного заседания Верховной рады. Парубий пообещал направить в администрацию президента Украины официальное письмо, сообщают «Известия».

«Если документ будет ветирован, это будет нарушением закона», - напомнил Парубий в ходе заседания, напомнив, что двухнедельный срок с момента, когда закон должен быть подписан - истек.

Закон о полномочиях спецкомиссии, представители которой могут заняться импичментом Владимира Зеленского спикер Парубий подписал еще 12 июня. С тех пор документы находятся на подписи у президента Украины.

Ранее Верховная рада отказалась рассматривать закон об импичменте , предложенный Зеленским. Этот демарш украинский лидер назвал бунтом и обвинил парламентариев в нежелании работать.

Противостояние парламента и президента на Украине продолжается с первого дня вступления Владимира Зеленского в должность. В своей первой речи новоизбранный президент призвал уйти в отставку правительство и уволил силовиков, в частности, главу СБУ, генпрокурора страны и министра обороны.