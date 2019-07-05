Путин посмертно наградил подводников, погибших при ЧП с глубоководным аппаратом

Владимир Путин посмертно наградил героями России четырех подводников, погибших при ЧП с глубоководным аппаратом. Остальные десять моряков посмертно награждены орденами мужества. Об этом сообщается на сайте пресс-службы президента России.

Звание героя России было присвоено капитану 1 ранга Андрею Воскресенскому, капитану 1 ранга Денису Опарину, капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву и капитану 1 ранга Константину Сомову.

Орденом мужества были награждены капитан 1 ранга Владимир Абанкин, капитан 2 ранга Александр Авдонин, подполковник медицинской службы Александр Васильев, капитан 1 ранга Сергей Данильченко, капитан 1 ранга Денис Долонский, капитан-лейтенант Михаил Дубков, капитан 1 ранга Константин Иванов, капитан 3 ранга Виктор Кузьмин, капитан 3 ранга Владимир Сухиничев, капитан 1 ранга Николай Филин.

Трагедия на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ РФ произошла 1 июля. Во время проведения батиметрических измерений произошло возгорание. Помимо погибших подводников в отсеке находился гражданский специалист. Моряки эвакуировали его, после чего задраили люк, чтобы не допустить распространения пожара. Пожертвовав собой, они спасли корабль и экипаж.

Как доложил Владимиру Путину глава Минобороны России Сергей Шойгу, основная причина ЧП с глубоководным аппаратом - пожар в аккумуляторном отсеке.

После произошедшей трагедии Владимир Путин поручил главе военного ведомства представить предложения по представлению погибшего экипажа к государственным наградам.