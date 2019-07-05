ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
Какую должность занимал подозреваемый, и что именно ему вменяется в ФСБ не уточнили.
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о задержании подозреваемого в государственной измене.
«Четвертого июля в рамках возбужденного уголовного дела задержан гражданин РФ, подозреваемый в совершении государственной измены», - говорится в релизе спецслужбы.
В настоящий момент с задержанным проводятся следственные действия.
Где именно происходило задержание, какую должность занимал подозреваемый, и что именно ему вменяется в ФСБ не уточнили.