Глава министерства здравоохранения Ингушетии рассказала о состоянии искалеченной опекуном девочки

Семилетняя девочка из Ингушетии, которая едва не лишилась руки после пыток дома, находится в стабильно тяжелом состоянии. Ребенка готовят к транспортировке в Москву, пояснила исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Зарема Льянова.

По словам главы ведомства, врачи делают для девочки все необходимое, положительная динамика присутствует.

«Состояние девочки соответствует послеоперационному, стабильно тяжелое. В течение дня решается вопрос о ее транспортировке для дальнейшего лечения и реабилитации. Она в сознании, разговаривает», - рассказала Льянова в видеоролике, опубликованном на официальной страничке министерства здравоохранения Ингушетии в Instagram.

О пытках малышки со стороны опекавшей ее тети в Назрани стало известно 5 июля. На теле девочки врачи зафиксировали многочисленные следы побоев, ожоги и зарубцевавшиеся порезы. Для того, чтобы спасти руку ребенка, на которой начался некроз тканей, пришлось сделать экстренную операцию. Опекун ребенка задержана правоохранительными органами, расследование инцидента взяли на особый контроль власти республики.