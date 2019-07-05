Реки бурбона: в Кентукки вторые сутки полыхают склады с виски
В американском штате Кентукки уже сути продолжается пожар на складе бурбона Jim Beam. Горящий виски растекается по реке.
Как уточняет газета Courier Journal, пожар начался в ночь на среду, 3 июля. Возгорание охватило сразу два склада, где хранились бочки с бурбоном. В результате инцидента были уничтожены 45 тысяч бочек напитка – или более семи миллионов литров. Предположительно, пожар начался после попадания молнии.
По словам руководителя управления чрезвычайными ситуациями округа Вудфорд Дрю Чандлера, попытки потушить огонь оказались безрезультатными: пожарным пришлось приостановить работу на пару дней «из экологических соображений».
«Если позволить этанолу продолжить гореть, будет меньше экологическое воздействие», - заявил Чандлер.
Горящий виски попал в местные водоемы и растекается по реке, что создает угрозу для жизни местной рыбы.