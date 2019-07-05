Реки бурбона: в Кентукки вторые сутки полыхают склады с виски

Как уточняет газета Courier Journal , пожар начался в ночь на среду, 3 июля. Возгорание охватило сразу два склада, где хранились бочки с бурбоном. В результате инцидента были уничтожены 45 тысяч бочек напитка – или более семи миллионов литров. Предположительно, пожар начался после попадания молнии.

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