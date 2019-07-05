Пользователи Google Maps сообщают о сбоях в работе сервиса
Владельцы мобильных телефонов жалуются на пропадающий сигнал GPS и невозможность подключиться к серверу.
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Пользователи Google Maps по всему миру сообщают о возникающих сбоях в работе сервиса. Владельцы программы на iPhone и Android в течение двух часов не могли установить соединение с сервером и скачать карты.
Согласно отчетам сайта Downdetector, который отслеживает отключения популярных Интернет-ресурсов, многие пользователи жаловались на нестабильный или вовсе пропадающий сигнал GPS.
Больше всего недовольных оказалось в США, Японии и странах Латинской Америки. Более половины из тех, кто отправил отчет о неисправности (53%), жаловались на проблемы с авторизацией. У 46% - отмечались сложности при выполнении поиска.
Ранее с масштабными сбоями в работе столкнулись пользователи популярных мессенджеров Facebook, WhatsApp и Instagram.