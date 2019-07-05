Запущенный с космодрома Восточный спутник «Метеор-М» взят на управление

Российский метеорологический спутник «Метеор-М» №2-2 взят на управление. Об этом в своем «Twitter» сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«"Метеор" взят на управление, солнечные батареи раскрыты», - говорится в сообщении.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», «Метеором» и 32 малыми спутниками стартовала в пятницу с космодрома Восточный в 8.42 мск. Через десять минут после старта «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени «Союза».

Как сообщили в Роскосмосе, «Метеор-М» №2-2 был выведен на целевую орбиту высотой порядка 832 километра.

Ракета должна вывести на орбиты еще 32 малых аппарата, в том числе три отечественных научно-образовательных спутника. Остальные аппараты принадлежат заказчикам из 11 стран. Завершение всей операции ожидается примерно в 13:10 мск.