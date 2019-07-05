Путин рассказал о наставлении Папы Римского священникам

Владимир Путин пересказал наставление Папы Римского священникам, которым тот поделился с президентом РФ. По словам главы России, Франциск признался, что без книг великого русского писателя Федора Достоевского нельзя быть настоящим священнослужителем.

О наставлении Папы Римского Путин рассказал на обеде с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ в Риме. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Президент РФ обратил внимание на слова премьер-министра Италии Джузеппе Конте о русской литературе. Владимир Путин признался, что затрагивал эту тему и в разговоре с Франциском. Понтифик разрешил главе РФ сказать публично о том, что у него на столе всегда лежит классика российской литературы - книги Достоевского и Толстого.

«Я, - говорит, - говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником», - привел президент слова понтифика.

Владимир Путин четвертого июля встретился в Ватикане с Папой Римским. Глава российского государства беседовал с Франциском около часа без прессы. Заявлений по окончанию встречи сделано не было.

По итогам беседы Путин и Папа Римский обменялись подарками. Глава государства подарил Франциску икону в ризе «Святые Петр и Павел», альбом с работами Микеланджело и диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» о жизни этого художника.

Папа Римский вручил российскому лидеру медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, а также офорт с видом на площадь Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года. Франциск отметил, что вручает картину с видом Ватикана, чтобы «президент не забыл».