Названа причина экстренной госпитализации Шатунова

Директор музыканта Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал «Звезде», как чувствует себя исполнитель после операции, а также о том, что стало причиной его госпитализации.

«Он прилетел в Москву, прошел обследование и был госпитализирован. Вчера (4 июля - прим. ред.) была операция. Сейчас он чувствует себя хорошо», - заявил Кудряшов.

Говоря о причинах госпитализации Шатунова, директор исполнителя заявил, что это связано не только с зубом, как ранее писали СМИ.

«Простуда, зуб и воспаление - тут все совокупно сработало. И пазуха (носа - прим. ред.) левая, когда сделали снимок, она была уже полная. Срочно сказали надо оперировать», - объяснил Аркадий Кудряшов.

При этом он добавил, что уже сегодня, 5 июля, врачи снимут Юрию Шатунову послеоперационную повязку.

Ранее стало известно, что в Москве был экстренно госпитализирован и прооперирован Юрий Шатунов. По информации СМИ, накануне музыкант обращался за помощью к медикам с жалобой на сильную зубную боль.