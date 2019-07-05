В Роструде объяснили, как платить замещающим отпускников сотрудникам

Сотрудникам, которые выполняют обязанности ушедших в отпуск коллег, положена дополнительная оплата, а иногда и отдельный трудовой договор. Об этом «Российской газете» рассказали в Роструде.

Для замены отпускников существует два основных способа: совмещение и совместительство. В первом случае сотрудник трудится в режиме стандартного рабочего времени и в рамках одного трудового договора. Эта работа должна быть оплачена суммой, которая прописывается в дополнительном соглашении (она может зависеть от объема работы или количества проведенного на ней времени). Сотрудник имеет право досрочно отказаться от обязанностей, а работодатель – отменить поручение об их выполнении.

В случае с совместительством потребуется отдельный трудовой договор. Работа в этом случае выполняется в свободное от основных обязанностей время. Длиться она должна не более четырех часов в день, кроме ситуаций, когда сотрудник освобожден от своих основных обязанностей (но, так или иначе, не превышать месячную норму рабочего времени). Оплачивается совместительство пропорционально отработанному времени.

Ранее россиянам объяснили, как правильно уходить в отпуск. Так, например, в Роструде напомнили, что работодатель не имеет права самостоятельно делить отдых сотрудника на части.