«Звездный шпион»: секретный космический аппарат США сняли на орбите

Любитель космических наблюдений из Нидерландов Ральф Ванденберг сумел заснять секретный космический шаттл ВВС США. Речь идет о космическом аппарате Х-37В, который отрабатывает различные эксперименты на околоземной орбите. Снимки были сделаны 30 июня и 2 июля.

«Я охотился за ним месяцами и визуально обнаружил только в мае. Когда я попытался наблюдать его снова в середине июня, то в определенное время он не оказался на прогнозируемой орбите», - написал астроном в своем микроблоге в Twitter.

Мини-шаттл разработала американская корпорация Boeing. Это уже пятый полет челнока. В предыдущие годы его миссии длились от 225 до 718 дней.

Ранее другой астроном из Нидерландов Сизу Бассе предположил, что американский аппарат был выведен на орбиту, для того чтобы изучать влияние космических условий на электронные системы и приборы. Другие подробности находки не уточняются.