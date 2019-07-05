В Москве госпитализирован Юрий Шатунов

В Москве экстренно госпитализирован и прооперирован известный российский музыкант Юрий Шатунов. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на директора исполнителя Аркадия Кудряшова.

По информации издания, 45-летний экс-фронтмен группы «Ласковый май» незадолго до этого обращался за помощью медиков во время концерта в Новороссийске. Артист пожаловался врачам на сильную зубную боль, однако не стал отменять выступление.

Когда музыкант прибыл в Москву, выяснилось: ситуация на столько серьезная, что требует оперативного вмешательства. Операция, прошла успешно. В настоящий момент Шатунов чувствует себя хорошо.