Бюст раздора: египетская статуэтка с лицом Тутанхамона была продана почти за $6 млн

Бюст Тутанхамона был продан на аукционе в Лондоне почти за шесть миллионов долларов. Он был выставлен в четверг, 4 июля, на аукционе в Лондоне несмотря на протесты Каира, который требовал отмены торгов и возвращения бюста Египту.

Как уточняет Nouvel Observateur, высота достопримечательности составляет 28,5 сантиметров. Статуэтке более трех тысяч лет. Она представляет собой голову бога Амона с чертами лица фараона Тутанхамона – это говорит о том, что «правитель поднимался на уровень бога».

Египтяне крайне не одобряли продажу бюста. По словам египетского археолога и экс-министра по делам древностей Захи Хавасса, скульптура была вывезена из страны еще в 1970-х вместе с другими старинными предметами из Карнакского храма в Люксоре.

По данным аукционного дома Christie’s, лот был приобретен в 1985 году коллекционером искусства из Мюнхена Хайнцом Херцером. При этом ранее бюст принадлежал австрийцу Джозефу Мессине, который купил его в 1970-х годах у принца династии Турн-и-Таксис. Однако Хавасс с этим не согласен: по словам египетского археологи, аукционному дому якобы были предоставлены неверные сведения.

В свою очередь представитель Christie’s отметил, что «очень важно установить собственность и правомерность продажи, и это было сделано».