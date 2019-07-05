Вице-премьер Италии опубликовал фото с Путиным

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини на своей страничке в Instagram опубликовал два совместных фото с президентом России Владимиром Путиным. Снимки итальянский чиновник подписал: «На работе!».

Судя по всему, фотографии сделаны во время торжественного приема, на котором собрались итальянская и российская делегации. На одном из фото, сделанном на фоне обеденного стола, видно, как политики смеются во время беседы.

© matteosalviniofficial, instagram

Владимир Путин прибыл в Италию для переговоров с президентом страны Серджо Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте и Папой Римским Франциском.

Президент РФ и Папа Римский Франциск во время встречи обменялись подарками. Владимир Путин подарил Его Святейшеству икону с изображением апостолов Петра и Павла, и диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» о жизни художника и скульптора Микеланджело.

В свою очередь глава Католической церкви преподнес российскому президенту медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, и офорт с видом на площадь Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.