Названы самые дешевые авиабилеты для зарубежных поездок
Составлен список самых дешевых зарубежных авиаперелетов, которые можно выбрать для путешествий на выходные дни.
Самым выгодных направлением для отдыха за границей оказалась Белоруссия. Билеты из Москвы в Минск и обратно стоят 4668 рублей, как сообщает «Лента.ру» с ссылкой на онлайн-сервис для планирования путешествий.
Выгодно летать и в Словакию. Билеты в Братиславу выйдут чуть подороже, чем в Минск, но ненамного, - 5672 рубля.
В десятку самых выгодных зарубежных направлений на выходные вошли так же, армянский город Гюмри, венгерский Будапешт, итальянские Пиза и Милан, и столица Греции Афины. Чуть дороже для москвичей обойдутся авиаперелеты в Берлин и Кельн, всего 7001 рубль.
Для жителей Санкт-Петербурга, в список самых выгодных авиаперелетов на выходные, вошли путешествия: в Финляндию до Хельсинки за 10 518 рублей, в Эстонию до Таллина за 10669 рублей, и в Литву до Вильнюса за 10 675 рублей.
Ранее был опубликован список самых дешевых авианаправлений для поездок по России. В тройку вошли перелеты из Астрахани в Ростов-на-Дону и обратно за 1888 рублей, из Пскова в Москву за 2129 рублей, и из Ростова-на-Дону в Грозный за 2354 рубля.