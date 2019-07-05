Сбежавшая с миллионами рублей кассирша банка задержана в Казани

Кассирша банка из Башкирии Луиза Хайруллина, которая была объявлена в розыск после кражи более 20 миллионов рублей, задержана в Казани. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, Хайруллина скрывалась на съемной квартире вместе с мужем и детьми. В настоящее время женщина находится под следствием. О том, где находятся похищенные деньги, информации пока нет.

«Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Двадцать пятого июня полиции удалось обнаружить автомобиль Хайруллиной в гараже ее отца. Мужчина заявил, что якобы давно не заглядывал в помещение и не видел машины. В транспорте было обнаружено постельное белье. Следователи предположили, что Хайруллина некоторое время скрывалась именно там.

О пропаже Хайруллиной вместе с мужем и двумя детьми стало известно в конце мая. По данным следствия, женщина вынесла из отделения банка, где работала, почти 24,5 миллиона рублей. По словам отца Хайруллиной, кто-то якобы мог заставить ее совершить кражу.

При этом перед побегом Хайруллина удалила свои аккакунты из социальных сетей, однако позже в Instagram появилась страница, где публиковались сообщения от ее имени.