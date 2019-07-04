Россиянкам разрешат более трехсот видов ранее запрещенных профессий

Жительницы России смогут трудиться машинистами метро и трактористами, водить грузовики и входить в состав палубных команд любого судна. Новый перечень запрещенных для женщин видов работ, из которого исключили 358 специализаций, вступит в силу 1 января 2021 года.

Разработанный Минтрудом совместно с профсоюзами и работодателями приказ «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» должен заменить аналогичный документ 20-летней давности, сообщает РБК. В новом списке из 456 видов работ осталось только 98. При этом если работодатель обеспечит сотрудницам безопасные условия, они смогут трудиться по любой специальности.

Критериями для отбора в новом списке стали факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин и будущего поколения, а также имеющие «отдаленные последствия». Недоступными для россиянок, например, остаются многие работы на химическом производстве, литейные и сварочные, открытые горные работы, а также работы на поверхности шахт и рудников. При этом женщинам позволено быть руководителями, научными и медицинскими сотрудниками производств. По-прежнему россиянкам запрещено тушить пожары и строить метрополитены.

Проект актуализированного перечня появился в публичном доступе в марте 2018 года. Сейчас документ находится на рассмотрении Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, возглавляемой вице-премьером Татьяной Голиковой.