Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом

Основная причина ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ России - пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом глава оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил Владимиру Путину.

Министр обороны доложил президенту, что, по предварительной оценке, ремонт аппарата возможен.

«В нашем случае не просто возможен, а обязателен», - подчеркнул Шойгу.

По словам министра, ядерная установка аппарата полностью изолирована и безлюдна и находится в работоспособном состоянии. Сейчас специалисты оценивают сроки, которые потребуются для ремонта. Шойгу также выразил надежду на то, что аппарат восстановят за достаточно короткий период.

Ранее в ходе рабочей поездки в Североморск глава Минобороны РФ провел отдельное совещание с представителями предприятия-разработчика научно-исследовательского глубоководного аппарата. Министр военного ведомства поставил задачу командованию флота совместно с представителями промышленности в короткие сроки выработать и реализовать комплекс мер по скорейшему восстановлению аппарата и возвращению его в строй.

Трагедия на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ России произошла 1 июля. В результате возгорания во время проведения батиметрических измерений погибли 14 моряков-подводников. Среди погибших были семь капитанов первого ранга и два героя России. Подводников, которые ценой своей жизни спасли экипаж, решено представить к государственным наградам.