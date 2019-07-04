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В Луганской области загорелся заминированный лес

Роман Захаров
09:31 04.07.2019
Во время пожара прогремел взрыв, от которого пострадал один человек.
В Луганской области загорелся заминированный лес
© Фото: ДСНС України, Facebook

На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес. Об этом сообщает AIF.ua со ссылкой на ГСЧС.

Согласно материалу, во время пожара, произошедшего на территории Песчаного лесничества, прогремел взрыв. Находившийся неподалеку тракторист получил контузию и ранение руки.

Огонь охватил сразу две локации общей площадью примерно 20 гектаров. К месту пожара были направлены 110 сотрудников экстренного ведомства, из которых десять человек - это пиротехническая группа, а также 25 единиц техники.

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