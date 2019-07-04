Авиация, бронетехника и системы залпового огня: как в Минске прошел парад по случаю 75 годовщины освобождения города от фашистов

В Минске 75-ю годовщину освобождения города от фашистов отметили парадом. Было и авиашоу, и торжественный марш у стелы «Минск город-герой», в котором приняли участие военнослужащие из России.

Этот день для жителей белорусской столицы неразрывно связан с Великой Отечественной войной. День, когда спустя 1100 дней оккупации, город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, поэтому лучшие места на трибунах для них - для победителей.

«Прошел всю войну от начала и до конца, три раза был контужен, четыре раза ранен, ну дослужился видите до полковника», - вспоминает те героические дни ветеран ВОВ Владимир Войцехович.

Три четверти века назад, именно они отстояли нашу Родину, не отдав врагу без боя, ни пяди родной земли, порой, ценой собственной жизни. И сегодня ветераны самой кровопролитной войны в истории человечества, с гордостью принимают поздравления и искреннюю благодарность потомков.

«Я вошел в Минск в составе партизанского отряда. Здесь мы были, здесь эти все события, здесь парад был и здесь прошло расформирование наших партизанских отрядов. А потом, меня снова в строй, одели военную форму и пошел добивать фашистов, закончил войну на территории Германии», - рассказал «Звезде» другой ветеран Бронеслав Карпенко.

С самого утра минчане отмечают День независимости, во всех районах города были открыты концертные площадки и всевозможные аттракционы, звезды эстрады исполняли популярные песни. И вот, кульминация сегодняшнего праздника - парад у стелы «Минск город-герой».

Парадные коробки объезжает министр обороны республики, и докладывает президенту Белоруссии Александру Лукашенко о готовности к проведению парада.

Парад открывает авиация: «МиГи», «Су» и «Яки». В небе над Минском в одном строю с белорусскими асами и российские летчики. Пролет стратегических ракетоносцев семейства «Ту» российских ВКС, зрители встречают овацией.

Чеканя шаг на площади появляется элита вооруженных сил Белоруссии. В пешем параде вместе с ними принимают участие военнослужащие из России, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также отряд почетного караула Китайской народной республики.

Механизированную колонну возглавляет легендарный танк Т-34, с надписью «Червонный» - символ освобождения Минска. За ним следуют одни из лучших танков в мире - Т-72. Перед трибунами ровными рядами проходят БТРы и бронеавтомобили «Дракон» китайского производства. Следом идут приемники легендарной «Катюши», ракетные системы залпового огня «Смерч» и «Полонез». Завершают парад зенитные ракетные комплексы «Оса», «Тор-М2» и «С-300», прикрывающие стратегические объекты республики, такие как белорусская АЭС.

Боевые машины перед трибунами сменяют более тысячи артистов в театральной постановке «Беларусь – героическая». Это рассказ о том, как оказавшись в глубоком тылу врага, белорусы создали не знающих примеров в истории народное сопротивление.

Завершились памятные мероприятия салютом. Небо над белорусской столицей озарили тысячи разноцветных куполов в честь героев-освободителей.