Черный дым и коктейли Молотова: сотни полицейских пострадали во время протестов эфиопской общины в Израиле

В Израиле с новой силой вспыхнули массовые протесты эфиопской общины. В столкновениях уже пострадали больше сотни полицейских, задержаны свыше 130 демонстрантов, которые нападали на силовиков и прохожих, а также жгли машины.

Демонстранты перекрыли крупнейшие трассы города и атаковали всех, кто пытался проехать через их пикеты. Кроме того, несколько десятков человек пытались прорваться в полицейский участок и забросали его коктейлями Молотова.

Масштабные протесты начались после гибели 19-летнего представителя общины, которого застрелил патрульный в городе Хайфа. По словам офицера, это была самооборона. Он пытался разнять драку двух подростков, но они напали на него.