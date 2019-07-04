Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы Войны

Главархив Москвы рассекретил более полусотни документов о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны.

Широкой публике стали доступны материалы, связанные с партизанским движением и работой подпольщиков в Истринском, Клинском и Краснополянском районах в 1941-1942 годах.

На виртуальной выставке представлены оперативные сводки, листовки, фото, автобиографии, наградные листы, рукописные воспоминания участников Великой Отечественной. Все, что связано с организацией подполья в Подмосковье, ведением разведки, борьбой с врагом и информированием жителей о реальном положении дел на фронте. Ранее документы были под грифом «секретно».

А чуть ранее Министерство обороны обнародовало документы, связанные с 75-й годовщиной освобождения Минска от фашистов. В мультимедийном отделе «Из Минска виделся Берлин» выставлены директивы, донесения, приказы, наградные документы и газетные материалы.