Путин ответил на вопрос о своих намерениях после 2024 года

Президент России Владимир Путин считает преждевременными разговоры о своих планах после 2024 года. Об этом он заявил журналисту итальянского издания Corriere della Sera.

По словам российского лидера, о подобном будущем рассуждать еще рано, так как «впереди еще пять лет напряженной работы».

«И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться в том качестве, в котором нахожусь», - сказал Путин.

Интервью самой крупной ежедневной газете Италии глава государства дал накануне официального визита в эту страну. Во время беседы Путин также высказался о взаимоотношениях России и НАТО. Так, президент отметил, что Россия готова работать и противодействовать мировым угрозам совместно с западными партнерами, однако для этого нужно отказаться от «блоковой философии».