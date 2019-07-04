Река Уда в Иркутской области за сутки подтопила пять поселков

В Иркутской области повысился уровень воды в реке Уде. За минувшие сутки было подтоплено еще пять поселков. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, всех людей успели эвакуировать.

На данный момент в регионе подтопленными остаются около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. Ущерб от паводка, по предварительным данным, оценивается в 29 миллиардов рублей.

В результате наводнения погибли 20 человек. В больницах находятся 313 пострадавших, среди которых 57 детей.

Тем временем уровень воды в самом пострадавшем от наводнения населенном пункте - городе Тулуне - начинает падать. Жители занимаются восстановлением документов. По словам людей, вода поднималась так быстро, что они не успели ничего с собой взять.

«Все уплыло, голый участок остался. Страшно было. Вспоминать тяжело. Когда все в одно мгновение теряешь, очень страшно», - вспоминает жительница Тулуна Ольга.

По данным министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева, 227 человек обратились с просьбой восстановить утраченные во время наводнения документы.

«На сегодняшний день документы получили все обратившиеся», - сказал он.

В ликвидации последствий наводнения задействованы военные. Ранее сообщалось, что в район чрезвычайной ситуации направлено около тысячи военнослужащих, порядка 300 единиц военной и специальной техники, самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Они участвуют в расчистке подтопленных районов, ведут мониторинг биологической обстановки, оказывают медпомощь и эвакуируют пострадавших. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты из Забайкальского края и Бурятии проведут дезинфекцию домов и подворий и займутся откачкой воды из затопленных домов. Воздушную разведку в зоне ЧС ведут два расчета беспилотников.