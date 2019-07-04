Черное облако в праздничном небе: взрыв салюта в Минске попал на видео

В Сети появилось видео взрыва, который произошел во время салюта в Минске в ходе торжеств по случаю 75 годовщины освобождения города от фашистов. На кадрах, опубликованных на Youtube, видно, как вечернее небо озаряют вспышки праздничных фейерверков, но в какой-то момент радостная картина омрачается большим облаком густого черного дыма.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило, что во время салюта в Минске пострадали четыре человека. В последствии одна из раненных скончалась от полученных травм.

Комиссия оборонного ведомства совместно со Следственным комитетом Белоруссии начала расследование инцидента. В Минобороны Белоруссии выразили соболезнования семье погибшей, а также пообещали оказать всю необходимую помощь.