Ученые назвали напиток, снижающий риск развития рака

Умеренное потребление молока и молочных продуктов может помочь предотвратить различные заболевания, в том числе и рак. Об этом сообщает Medicalxpress со ссылкой на исследование испанских ученых, проанализировавших научные публикации о влиянии молока на здоровье человека.

Несмотря на то, что молочные продукты содержат в себе множество питательных веществ и удовлетворяют потребности человека в белке, кальции, магнии, фосфоре и так далее, их польза в последнее время подвергается сомнению, отмечают исследователи. Ученые решили сделать обзор нескольких научных работ, в которых говорится о влиянии молока на профилактику заболеваний.

Выяснилось, что умеренное потребление «молочки» может снизить риск развития колоректорального рака и рака мочевого пузыря. Кроме того, молочные продукты пониженной жирности помогают предотвратить диабет второго типа и метаболический синдром. У пожилых людей подобная пища снижает риск развития саркопении.

Ранее сообщалось, что натуральный йогурт препятствует развитию аденомы – предвестника рака кишечника. Особенно этот продукт эффективен для мужчин.