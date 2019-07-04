Потерявшим жилье из-за паводка в Иркутской области начнут выплачивать компенсации с 5 июля

Первые компенсации за утрату имущества жертвам наводнения в Иркутской области начнут выплачивать в пятницу, 5 июля. В настоящее время специалисты оценивают нанесенный населению ущерб.

«В каждом муниципальном образовании созданы комиссии по обследованию утраченного имущества. Составляются акты обследования, на основании этих актов и представленных документов будут производиться выплаты <...>. Планируется, что в пятницу уже какие-то первые выплаты будут», - сообщил ТАСС представитель министерства социального развития, опеки и попечительства региона.

В зоне затопления обследовано уже более тысячи домов. За частичную утрату имущества положена выплата в размере 50 тысяч рублей, за полную – 100 тысяч рублей. Деньги людям будут перечислять на личные банковские счета.

Иркутская область страдает от наводнения с конца июня. В наиболее пострадавшем населенном пункте – городе Тулуне – затопило около 900 жилых домов. Разгул стихии привел к гибели 20 человек, еще восемь пропали без вести. С диагнозом переохлаждение в больницы региона доставили более трехсот человек.