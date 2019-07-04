В Пентагоне объяснили появление ржавой техники на День независимости США

В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники, которая будет выставлена в четверг, 4 июля, в центре Вашингтона в рамках празднования Дня независимости США. Такое заявление сделали в американском военном ведомстве.

«Было решено продемонстрировать эти машины. Их почистили прежде чем привезти на Национальную аллею. Думаем, что внешнему виду не придавали большое значение», - приводит РИА Новости заявление американского министерства обороны.

Напомним, в среду в Вашингтон к мемориалу Авраама Линкольна была доставлена первая бронированная техника, которую президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал показать по случаю Дня независимости США. Однако, представленные в американской столице бронемашины «Брэдли», как оказалось, находятся в не самом хорошем техническом состоянии: на них видна ржавчина, местами облуплена краска, сняты стволы пулеметов, а зияющие отверстия заклеены скотчем.

Помимо двух «Брэдли» в Вашингтон доставили два танка «Абрамс», бронированный внедорожник Humvee и бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 на гусеничном ходу. Вся эта техника также далеко не новая.