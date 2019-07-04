Сотни священников отслужат панихиду по погибшим подводникам в Главном храме ВМФ РФ

Сегодня, 4 июля, в главном храме ВМФ России, Кронштадтском Морском Соборе, отслужат панихиду по погибшим подводникам. В молебне примут участие почти 200 священников, которые собрались в Петербурге на совещание, посвященное десятилетию восстановления института военного духовенства.

Заупокойные службы идут и в других церквях. Соболезнования семьям погибших моряков выразил Патриарх Кирилл.

Накануне Минобороны опубликовало полный список жертв трагедии в Баренцевом море. Это 14 человек. В их числе 7 капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, все они будут представлены к государственным наградам за проявленный героизм.

Моряки ценой своих жизней потушили пожар, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат. Офицер Дмитрий Соловьев вывел из пылающего отсека единственного гражданского специалиста, после чего вернулся, задраил люк и вместе с сослуживцами продолжил борьбу с огнем.