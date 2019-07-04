Путин назвал способы улучшить отношения с НАТО

Россия готова работать и противодействовать мировым угрозам совместно с западными партнерами, однако для этого нужно отказаться от «блоковой философии». Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил президент России Владимир Путин.

Чтобы избавиться от страхов в отношении друг друга и начать новый диалог, партнеры должны оставить в прошлом изжившие себя установки.

«Для того чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию – необходимо отказаться от архаичных, времен «холодной войны» концепций «сдерживания», «блоковой философии», - сказал Путин.

По его словам, система безопасности в мире должна быть «единой и неделимой» и опираться на зафиксированные в Уставе ООН и Хельсинкской декларации принципы межгосударственного общения. Так, нужно отказаться от угроз и применения силы в отношении друг друга, не вмешиваться в суверенные дела и урегулировать все разногласия мирно.

Путин также подчеркнул, что Россия ценит усилия Италии по укреплению взаимопонимания в Евроатлантике.

«Всегда открыты к совместной работе с итальянскими и другими западными партнерами по противодействию реальным вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, наркотрафик, киберпреступность», - заключил президент.

Интервью крупнейшей ежедневной газете Италии Путин дал накануне своего официального визита в эту страну. В нем он, в частности, упомянул, в чем заключается ключевое отличие России от США, и назвал условие для диалога с Украиной. Полную версию материала можно увидеть на сайте Кремля.