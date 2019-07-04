Яркое пламя и черное небо: в Краснодаре горит шинный склад

Крупный пожар произошел на складе с шинами в Краснодаре. В результате инцидента город оказался окутан пеленой черного густого дыма. Кадры ЧП уже появились в социальных сетях.

Как сообщают пользователи «ВКонтакте», на месте возгорания слышны громкие хлопки. По словам жителей соседних со складом домов, пожарные автомобили не могут подъехать вплотную к огню из-за бетонного забора. Тем временем пламя только усиливается.

Люди опасаются, что пожар может перекинуться на их дома.