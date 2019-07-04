Яркое пламя и черное небо: в Краснодаре горит шинный склад
Машины пожарных не могут вплотную подъехать к месту происшествия.
© Видео: Жесть Краснодара, VK © Фото: Жесть Краснодара, VK
Крупный пожар произошел на складе с шинами в Краснодаре. В результате инцидента город оказался окутан пеленой черного густого дыма. Кадры ЧП уже появились в социальных сетях.
Как сообщают пользователи «ВКонтакте», на месте возгорания слышны громкие хлопки. По словам жителей соседних со складом домов, пожарные автомобили не могут подъехать вплотную к огню из-за бетонного забора. Тем временем пламя только усиливается.
Люди опасаются, что пожар может перекинуться на их дома.