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В архиве Минобороны объяснили ценность уникальных документов к годовщине освобождения Минска

Игорь Балдин
04:09 04.07.2019
Среди опубликованных документов - описание подвигов советских солдат и офицеров во время операции по освобождению города. а также директивы Ставки.
В архиве Минобороны объяснили ценность уникальных документов к годовщине освобождения Минска
© Фото: ТРК Звезда

Минобороны РФ рассекретило уникальные документы, касающиеся освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

Опубликованные в специальном разделе на официальном сайте российского военного ведомства, они дополняют картину одной из наиболее стремительных наступательных операций Красной армии.

Документы, которые опубликовали в сети, находятся здесь, в Подольском архиве. До сих пор они были доступны только специалистам. Теперь каждый может узнать подробности этой операции. В этих документах есть показания немецкого летчика и разведчика, которых наши захватили в плен.

«Например, в этом документе сказано, как немецкий истребитель Мессершмит 109 приземлился на аэродроме. Летчик, немецкий лейтенант, вышел из самолета и стоял спокойно его осматривать. Тут подоспели наши военнослужащие и объяснили ему, что на самом деле произошло», - сказала Виктория Каяева, замначальника научно-исследовательского отдела центрального Архива Минобороны РФ.

Во время операции «Багратион» наши войска наступали так быстро, как никогда прежде: фронт продвигался со скоростью от 20 до 60 километров в сутки. Для Сталина Минск - важнейший стратегический узел. Вот его рассекреченная директива, что доступна и в сети, - может рассказать нам нечто новое. В ней сказано, что «не позже 7-8 июля овладеть городом Минск».

Перед тем, как отступать, фашисты: убили всех, кто был в лагере военнопленных, сделали инфекционным больным, в том числе и детям, смертельные инъекции, заминировали город и взорвали все, что успели.

Однако тут же в докладе пишут: пусть и обессиленные, люди выбегали на улицы и встречали наших так, что танки утопали в цветах.

«Кроме сухого пайка у танкистов ничего не было, три дня они не спали, тем не менее они сделали это, предприняли еще ночной бросок и первые танки командиров, о которых идет речь в этих документах, они ворвались в Минск в три часа утра», - говорит Юрий Никифоров, историк, начальник научного отдела РВИО.

В рассекреченных папках военачальники отмечают самоотверженность партизан, что три года изматывали фашистов.

Владимир Логунов уже в 11 лет был связным в партизанском отряде, не раз ходил в разведку на станцию в Рудинске - это под Минском, где у фашистов был укрепрайон.

«Моя была задача с подпольщиками представлять, сколько находится войск именно в Рудинске, их месторасположение, особенно количество. Когда началась операция Багратион, наша бригада тоже вступила в освобождение Белоруссии», - сказал Владимир Лагунов, ветеран Великой Отечественной войны.

В Подольском архиве уже готовятся опубликовать еще несколько рассекреченных документов. А через две недели интернет-пользователи смогут узнать новые подробности освобождения Вильнюса.

Накануне город-герой отметил 75 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

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